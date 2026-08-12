Barcelona se pone a disposición de las autoridades colombianas y ofrece su ayuda tras el terremoto

10 August 2026, Colombia, Manizales: Rescue workers arrive to the scene following the 7.4-magnitude earthquake. Photo: Santiago Álvarez/colprensa/dpa - Santiago Álvarez/colprensa/dpa

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto a disposición de las autoridades colombianas y de los servicios de emergencia que se puedan activar a nivel europeo, español o catalán tras el terremoto de magnitud 7,4 que el lunes afectó al país andino.

Así lo ha confirmado este miércoles el tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, en una declaración a los medios, en la que ha explicado que, el martes, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantuvo "una larga conversación" con el alcalde de Cali para ver qué tipo de ayuda se puede prestar.

En este sentido, ha explicado que existen dos posibilidades: una ayuda solidaria, que se canalizaría a través de organizaciones humanitarias que operan en la zona, y el asesoramiento técnico, que no requiere necesariamente de un desplazamiento.

Además, el gobierno municipal también se ha reunido con una decena de entidades colombianas residentes en Barcelona para conocer la situación y ofrecerles apoyo.

"Estamos a disposición de la autoridades colombianas", ha reiterado Batlle, que ha dicho que en caso de se activen peticiones internacionales de ayuda, Barcelona activaría efectivos que, eventualmente, podrían integrarse en dispositivos de carácter más amplio, como ya sucedió en Venezuela.