Barcelona pone en marcha el nuevo CEM La Sagrera con más de 7.000 abonados

El nuevo CEM La Sagrera de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha "a pleno rendimiento" el nuevo Centre Esportiu Municipal (CEM) La Sagrera con más de 7.000 abonados, después de que el 15 de agosto abrieran al público las piscinas descubiertas del equipamiento y el 1 de octubre lo hicieran el resto de espacios.

La creación del nuevo centro ha contado con una inversión de 13 millones de euros del Institut Barcelona Esports y cuenta con cerca de 4.000 metros cuadrados, informa el consistorio en un comunicado este viernes.

El equipamiento está integrado por 4 salas de actividades dirigidas, una sala de musculación, 2 pistas de pádel, un solarium y 2 piscinas descubiertas.