Barcelona se prepara para recibir al Papa, con cortes en Ciutat Vella, el Eixample y Montjuïc

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BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado su dispositivo ante la visita del Papa a la ciudad, con numerosos cortes de tráfico y restricciones entre el 9 y el 11 de junio en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample, así como en la montaña de Montjuïc.

Lo han explicado este jueves la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el de Seguridad, Albert Batlle, acompañados por los consellers de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Bonet ha afirmado que el objetivo del consistorio es "hacer compatible" la visita del Santo Padre con el día a día de los barceloneses, aunque ha avisado de que serán días intensos para la movilidad y ha recomendado usar el Metro.

"Es la manera más eficiente y más fiable durante todos estos días, a parte de desplazarse a pie", ha señalado Bonet, que ha anunciado que las líneas 1, 3 y 5 tendrán un 23% más de oferta con más de 20 trenes adicionales y se ampliará el horario hasta más tarde.

Asimismo, ha asegurado que se activarán todos los servicios municipales implicados, como la limpieza, servicios urbanos y, por supuesto, la seguridad, para garantizar una visita segura y ordenada, especialmente en los distritos más afectados.

CORTES

El día 9 está prevista la llegada del Santo Padre a la ciudad y al Palau Espiscopal, así como los primeros actos en la Catedral de Barcelona y en el Estadi Olímpic, mientras que el día 10 acudirá a la iglesia de Sant Agustí y a la Sagrada Familia.

De este modo, el entorno de la Catedral y el Palau Episcopal presentarán restricciones de tráfico y aparcamiento desde las 7 horas del lunes 8 de junio hasta las 10 horas del jueves 11, entre las plazas Antoni Maura y Nova.

Asimismo, del martes a última hora del jueves estará prohibido aparcar en las calles Hospital, desde la Rambla hasta la Rambla del Raval, y Arc de Sant Agustí, desde Hospital hasta Sant Pau, y el entorno de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya tendrán cortes totales los días 9 y 10.

En el Eixample, uno de los ámbitos más afectados, se cortarán 9 calles desde las 7 horas del martes hasta las 2 de la madrugada del jueves, desde la plaza Cinc d'Oros hasta la calle Lepant y entre las calles Provença y Còrsega.

Finalmente, el acceso y el aparcamiento en el entorno del Estadi Olímpic estará restringido del día 8 al 11, excepto para los vecinos y vecinas de Montjuïc, que deberán acreditar su residencia para pasar por los controles policiales.

FERROCARRILS Y RODALIES

De cara a la visita a Montserrat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) prevé habilitar 3 trenes por hora desde las 6 horas en los convoyes en dirección a Monistrol de Montserrat, con una capacidad total para 900 personas; y en cuanto al regreso, el último convoy será a las 20.45 horas.

FGC creará una 'tarifa única', que con un importe de 7,5 euros será apta tanto para el Aeri como para el Cremallera de subida y bajada, en comparación a los 15 euros que cuesta tan solo un viaje.

Por su parte, Rodalies ampliará el personal de atención al cliente ante la llegada de viajeros del Aeropuerto de Barcelona, así como en las principales estaciones donde se prevé una mayor afluencia: Plaça Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia.