Barcelona presentará Ciutat Meridiana al II Pla de Barris i Viles de la Generalitat

Collboni en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que presentarán el barrio de Ciutat Meridiana a la segunda convocatoria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat 2025-2029 para "revertir las desigualdades entre vecinos de la ciudad de una forma estructural".

En rueda de prensa este lunes, ha explicado que la propuesta incluye 32 acciones y un presupuesto de 25 millones de euros que se desplegaría de 2027 a 2031, la mitad del cual estaría financiado por la subvención del Govern y el resto por el Ayuntamiento.

"Esta inversión será un impulso histórico para el barrio porque lo que hace es sumar una capa más de inversiones que acelera medidas que tienen que ver con la lucha contra las desigualdades y mejora de la calidad de vida", ha dicho.

Ha recordado que el consistorio ya despliega el Pla de Barris municipal en Nou Barris a través del plan Zona Nord, que incluye Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona con un presupuesto de 11,3 millones.

Ha recalcado que en los últimos 10 años se han intensificado las inversiones en esta zona de la ciudad para "mejorar la calidad de vida de sus vecinos y que el código postal no condicione las oportunidades de nadie".

ACCIONES

Una de las acciones principales del plan es acabar los interiores de manzana del barrio: "Es una forma de ganar espacio público y verde, 30.000 metros cuadrados en una zona con muchas pendientes y que nos tiene que permitir mejorar la accesibilidad, ordenar el estacionamiento y renovar la red de servicios".

Otras líneas que propone son desarrollar los equipamientos del parque del Aqüeducte, más escaleras mecánicas, proyectos de atención a la infancia y contra la soledad no deseada.

En vivienda prevén diferentes acciones, como instalar 10 ascensores en fincas privadas, y Collboni ha remarcado que las ayudas para rehabilitar edificios es la "tercera gran pata" en políticas de vivienda.

"Rehabilitaremos el interior de los hogares con personas vulnerables, actualizándolas por dentro con aislamiento térmico, además de la iluminación. También habrá una línea de subvenciones para rehabilitar las estructuras. Es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda a aquellos que ya tienen vivienda", ha explicado.

Sobre cambio climático, instalarán más superficies de sombras, como en la plaza del Metro y el parque del Aqüeducte, y el proyecto prevé políticas dirigidas a jóvenes y adolescentes para "reforzar el vínculo y sentimiento de pertenencia al barrio".