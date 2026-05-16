Barcelona programa 108 actuaciones de juego infantil para los vecinos en plazas turísticas

Barcelona programa 108 actuaciones de juego infantil en plazas turísticas para los vecinos. - GENERALITAT

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona amplía el programa 'Juguem a les places' en los Espacios de Gran Afluencia (EGA) turística e inicia este sábado su nueva temporada, que ofrecerá 108 actuaciones hasta el 15 de noviembre en la plaza de la Sagrada Família, la plaza Reial, la plaza de la Gardunya y la plaza Nova, informa en comunicado del consistorio.

El proyecto, que se estrenó el verano pasado con 61 actividades y unos 3.800 participantes, incrementa un 57% su presupuesto hasta alcanzar los 113.000 euros con el objetivo de generar nuevos usos sociales y comunitarios en entornos turísticos para consolidar "una oferta de ocio alternativa para el público local".

Las actividades se despliegan mediante un dispositivo itinerante articulado en torno a un vehículo que organiza zonas con juegos de gran formato, de mesa, de construcción libre y espacios para la infancia.

Las actuaciones se realizarán los sábados por la mañana en la plaza de la Sagrada Família y por la tarde en la plaza Reial, mientras que los domingos se trasladarán por la mañana a la plaza de la Gardunya y por la tarde a la plaza Nova, alternando sus horarios según la temporada lectiva o estival.

La iniciativa forma parte de plan para la Gestión Turística 2024-2027, una herramienta municipal para equilibrar la actividad turística con la vida vecinal.