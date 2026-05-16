Barcelona programa 108 actuaciones de juego infantil para los vecinos en plazas turísticas

Barcelona programa 108 actuaciones de juego infantil en plazas turísticas para los vecinos.
Barcelona programa 108 actuaciones de juego infantil en plazas turísticas para los vecinos. - GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 16 mayo 2026 12:30
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BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona amplía el programa 'Juguem a les places' en los Espacios de Gran Afluencia (EGA) turística e inicia este sábado su nueva temporada, que ofrecerá 108 actuaciones hasta el 15 de noviembre en la plaza de la Sagrada Família, la plaza Reial, la plaza de la Gardunya y la plaza Nova, informa en comunicado del consistorio.

El proyecto, que se estrenó el verano pasado con 61 actividades y unos 3.800 participantes, incrementa un 57% su presupuesto hasta alcanzar los 113.000 euros con el objetivo de generar nuevos usos sociales y comunitarios en entornos turísticos para consolidar "una oferta de ocio alternativa para el público local".

Las actividades se despliegan mediante un dispositivo itinerante articulado en torno a un vehículo que organiza zonas con juegos de gran formato, de mesa, de construcción libre y espacios para la infancia.

Las actuaciones se realizarán los sábados por la mañana en la plaza de la Sagrada Família y por la tarde en la plaza Reial, mientras que los domingos se trasladarán por la mañana a la plaza de la Gardunya y por la tarde a la plaza Nova, alternando sus horarios según la temporada lectiva o estival.

La iniciativa forma parte de plan para la Gestión Turística 2024-2027, una herramienta municipal para equilibrar la actividad turística con la vida vecinal.

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