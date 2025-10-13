Barcelona provincia registró el inicio de 5.185 pisos hasta junio (-10%), según Apce y Caixabank

Vistas de la ciudad de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Barcelona registró el inicio de construcción de 5.185 viviendas en el primer semestre de 2025, una cifra que supone un descenso del 10% respecto al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, se acabaron de construir 5.751 viviendas (+17%), según informe de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) y CaixaBank, difundido este lunes en un comunicado.

El análisis también aborda la coyuntura inmobiliaria de las comarcas del Alt Pendès, el Baix Penedès y L'Anoia (Barcelona) y, en concreto, el comportamiento de sus capitales.

La capital del Alt Penedès, Vilafranca del Penedés, registró el inicio de construcción de 62 viviendas, un 343% más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se empezaron a construir 14 viviendas, y se acabaron de construir 66 pisos (+38).

Por su parte, El Vendrell, capital del Baix Pendés, contabilizó 14 viviendas iniciadas durante el primer semestre (+56%) y 13 acabadas (-19%).

En la capital de L'Anoia, Igualada, se empezaron a construir 95 pisos, una cifra que supone un 692% más que durante el mismo periodo del año pasado, y se finalizaron 36, un 200% más.

Finalmente, Vilanova i la Geltrú, cocapital de la veguería del Penedès, registró el inicio de construcción de 92 viviendas (-31%) y el fin de 341, un 104% más que en el primer semestre del año pasado.