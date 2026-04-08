Barcelona quiere que los detectores de humo sean obligatorios en nuevas viviendas a partir de 2027

Collboni durante la rueda de prensa con un detector de humo en las manos. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, prevé hacer obligatorio el detector de humo en viviendas de nueva construcción a partir de 2027, una vez actualizada la ordenanza de prevención de incendios.

Lo ha anunciado en la presentación del Plan Estratégico 2026-2035 de los Bombers de Barcelona, junto al tercer teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el jefe del cuerpo, Sebastià Massagué.

Para hacerlo, Collboni ha explicado que la modificación de la norma comenzará a caminar este año para llegar a 2027 y poder aplicarla y que también instalarán los aparatos en los 12.000 pisos públicos que ya tiene la ciudad, además de lanzar una recomendación general a quien no lo tenga para que lo instale.

"El eje principal del nuevo plan estratégico es la prevención y la autoprotección. Y por ello insistimos en el detector de humo, porque es una medida asequible de máximo 20 euros, sencilla de instalar y que hace saltar una alarma para alertar a vecinos o la propia persona que viva en el domicilio para avisar a los bomberos", ha sostenido.

En cuanto al plan, ha dicho que se ha diseñado con nuevas estrategias adaptadas al cambio climático y con mejor tecnología, "adaptándose a los cambios que ha habido" los últimos años.

5 EJES Y NUEVO CECOR

Collboni y Massagué han detallado que la estrategia municipal a 10 años vista cuenta con 5 ejes, siendo el primero de ellos el de la prevención y autoprotección y la implantación del detector de humo, sobre lo que el jefe de los bomberos ha añadido que "sirve para empoderar a la ciudadanía" desde estas dos perspectivas.

El segundo eje es la puesta en marcha del nuevo Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Barcelona (Cecor), que se trasladará a los jardines de las Tres Xemeneies, en la avenida Paral·lel, dejando su ubicación actual en la calle Lleida, donde se ubicará la ampliación del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y la construcción del nuevo barrio del Poble-sec.

Sobre este eje, Collboni ha señalado que servirá para mejorar el sistema de emergencias y ha recordado que las obras comenzarán en enero de 2027 y que en 2029 estarán terminados ambos proyectos.

El tercer eje es la ampliación del cuerpo de Bomberos de Barcelona hasta los 800 efectivos, gracias a una nueva convocatoria de 60 plazas, un hecho que Massagué ha apuntado que servirá para que trabajen de forma "más segura", además de formaciones sobre el impacto emocional que puedan tener algunos servicios.

Los dos últimos ejes tienen que ver con las infraestructuras y los nuevos retos tecnológicos, incluyendo la construcción del nuevo parque de Bomberos del Eixample, la ampliación del parque de la Zona Franca y la incorporación de tecnología como herramienta de apoyo y a la toma de decisiones como drones para evitar la exposición de los profesionales.

BATLLE

Por último, Batlle ha reiterado que los objetivos de la estrategia son "reformar la prevención, implementar la cultura de la autoprotección, mejorar la capacidad de respuesta, garantizar la suficiencia de recursos humanos, de materiales tecnológicos y garantizar los cuidados de los profesionales".

"Queremos que dispongan de todos los elementos para su propia seguridad y fortalecer la colaboración de las agencias, además de reformar la ordenanza de prevención de incendios para aplicar la obligatoriedad del detector de humo", ha concluido.