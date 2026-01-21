Barcelona reabre el acceso a las playas al rebajar a fase de alerta el plan por mala mar

Archivo - Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha pasado este miércoles de fase de emergencia a fase de alerta su Plan Básico de Emergencias Municipal por mala mar, lo que supone reabrir el acceso a las playas de la ciudad, cerradas desde este martes.

La alerta prevé que haya olas de más de 2,5 metros que puedan afectar el litoral de la ciudad, "suponiendo un peligro para las personas o destrozos de mobiliario", y recomienda a la ciudadanía que evite acceder a las playas, así como la prohibición de acceder a los espigones y entrar en el agua mientras ondee la bandera roja, informa el consistorio en un comunicado.

Ha añadido que la Guardia Urbana se ha desplegado en todo el litoral de la ciudad para cerrar el paso a los espigones y las zonas donde rompen las olas "para evitar riesgos para las personas".