Barcelona recomienda desplazarse en Metro por las manifestaciones de médicos y docentes

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha recomendado a la ciudadanía usar el Metro este viernes para desplazarse ante las manifestaciones simultáneas de médicos y docentes en la ciudad.

Por la manifestación de docentes --convocada por los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament-- se esperan columnas desde Fabra i Puig/Meridiana, Rambla Prim/Gran Via, Plaça Francesc Macià y Ciutat de la Justícia en dirección a Plaça Tetuan, donde se prevé llegar sobre las 12.30 horas, paso previo a bajar hasta el Parlament, ha informado el consistorio en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La manifestación de médicos --convocada por Metges de Catalunya--, por su parte, inicia su recorrido en el Hospital del Mar y prevé llegar también al Parlament.