Barcelona rinde homenaje a la artista Carmen de Mairena con una placa conmemorativa en el Raval

Representantes municipales y allegados de Carmen de Mairena en la colocación de una placa en homenaje a la artista en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha rendido homenaje a la artista y activista por los derechos de las personas trans Carmen de Mairena (1933-2020) colocando una placa conmemorativa en la calle de Sant Ramon 6, en el barrio del Raval de la capital catalana.

Al homenaje han acudido el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, el comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez, y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, según ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

Rodríguez ha agradecido la iniciativa de las amistades de Carmen de Mairena por impulsar este homenaje "que merecía esta referente de la lucha por la libertad de los años 80".

"Carmen de Mairena no es sólo lo que fue sino lo que representó por el Raval y por Barcelona y, sobre todo, por todas aquellas personas que fueron relegadas a los márgenes", ha destacado.

La placa ha sido colocada en el edificio donde vivió la artista, en un acto que ha contado con una actuación musical a cargo de tres 'drag-queens' de El Cangrejo, local que se convirtió en un escenario clave en la carrera de la cantante y transformista.