Barcelona y Tarragona proyectarán gratis las 5 películas finalistas del Premio Lux del PE

Imagen de los largometrajes finalistas del Premio del Público Lux 2026, que se exhibirán más de 79 veces en diferentes ciudades española - PREMIOS LUX

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona y Tarragona acogerán protecciones gratuitas de las 5 películas finalistas del Premio del Público al Cine Europeo Lux, organizado por el Parlamento Europeo (PE), y cuyo ganador conocerá en una ceremonia en la Eurocámara en Bruselas el 14 de abril.

En un comunicado, el PE ha explicado los largometrajes también se exhibirán en otras ciudades de España en más de 74 ocasiones y son las películas 'Christy', 'Sorda', 'It was just an accident', 'Love me tender' y 'Valor sentimental'.

Las proyecciones en Barcelona serán en la Filmoteca de Catalunya los días 12, 19, 26 de febrero y el 5 y 12 de marzo, y en Tarragona serán en la Sala de Cultura de la Generalitat el 25 de febrero y el 4, 11 y 18 de marzo.

Las películas de este año, que abordan "lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad", se podrán ver también en Almería, Cáceres, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Port de Sagunt, Sagunt, Salamanca, Santander, Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Sevilla y Zamora

VOTACIÓN DEL PÚBLICO

Este premio es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas para reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a "convertirse en protagonista activo" y votar por sus películas favoritas.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de la web https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/ hasta abril, y aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.