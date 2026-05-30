BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -
Barcelona tendrá este verano 15 piscinas municipales al aire libre: 5 ya estás abiertas y las otras se irán abriendo en junio, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.
Este año hay una nueva, tras acabar de remodelarse la de las Pistes Municipals de Tennis Montjuïc, y todas abrirán hasta septiembre y sin ninguna restricción, al no haber decreto de sequía.
Las 5 ya abiertas son la de los centros deportivos municipales (CEM) Parc de la Ciutadella, Sant Sebastià, Piscines Bernat Picornell, Can Toda y Bac de Roda.
Todas están distribuidas por la ciudad en 8 distritos y funcionarán toda la semana y para todo el público, también con movilidad reducida.
Las 15 están en Ciutat Vella (CEM Ciutadella, CEM Sant Sebastià), Sants-Montjuïc (CEM Piscines Picornell, Piscines Municipals de Montjuïc, Pistes Municipals de Tennis Montjuïc), Sarrià-Sant Gervasi (CEM Can Caralleu), Gràcia (CEM Can Toda, Llac del Parc de la Creueta del Coll), Horta-Guinardó (CEM Guinardó, Piscina Municipal de la Clota, Centre Municipal Tennis Vall Hebron), Nou Barris (CEM Can Dragó), Sant Andreu (CEM Bon Pastor, CEM Trinitat Vella) y Sant Martí (CEM Bac de Roda).