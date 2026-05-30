Archivo - Panorámica de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona tiene este año 1.729.963 empadronados, un 0,1% menos que el año pasado y una cifra que rompe la tendencia de crecimiento "aunque se mantiene como el segundo valor más elevado de los últimos 40 años, lo que consolida un escenario de estabilización" demográfica, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El estudio del padrón municipal publicado por el Departamento de Estadística y Difusión de Datos de la Oficina Municipal de Datos constata también envejecimiento, baja natalidad y flujo migratorio.

El informe atribuye el estancamiento a "la combinación de un saldo natural negativo y un dinamismo migratorio positivo": en 2025 hubo 11.012 nacimientos (el valor más bajo desde 1900, excepto en 1939) y 14.557 muertes, lo que lleva a un saldo natural de -3.549 personas.

El saldo migratorio y administrativo fue positivo en 11.383 personas, aunque se consta "una ligera moderación" respecto a años anteriores.

MENOS NACIMIENTOS Y RÉCORD DE CENTENARIOS

El descenso de la natalidad se consolida como uno de los principales vectores de cambio demográfico; los hogares con menores siguen bajando: son el 21,4% del total; casi un tercio de las viviendas son unipersonales; y envejece la población: la edad media es de 44,6 años.

Hay un máximo histórico de centenarios: 1.196 tienen 100 años o más, el 82% de ellos mujeres.

EL NIVEL FORMATIVO VA SUBIENDO

El nivel formativo va subiendo: el 37,4% con 16 o más años tiene estudios superiores: entre las mujeres el porcentaje alcanza el 39,6%, frente al 35% en el caso de los hombres.

Entre los extranjeros, tienen estudios superiores el 42,7%; y entre los nuevos residentes llega al 44%, lo que supone un "peso creciente del capital humano altamente cualificado".

LA POBLACIÓN AUTÓCTONA SIGUE BAJANDO

La población autóctona sigue bajando y es el 44,6%, una tendencia con más de dos décadas, mientras la población con nacionalidad extranjera sube y es de 460.409 personas (26,6%), tras aumentar un 0,7% el último año, y hay 181 nacionalidades.

Los nacidos en el extranjero son 626.924, mayoritariamente del continente americano (53,2%), y entre los principales países de origen están Argentina, Colombia y Pakistán.

La distribución territorial de esta población es "desigual" y en el distrito de Ciutat Vella los extranjeros son el 54,8% de residentes.

Siete de los 10 distritos bajan un poco en población, mientras que Ciutat Vella, Nou Barris y Sant Andreu suben un poco.