Barcelona valorará rebautizar las paradas de metro, bus y tranvía de Glòries como Glòries Catalanes

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona valorará rebautizar las paradas de metro, autobús y tranvía de Glòries como Glòries Catalanes, en concordancia con el nombre original de la plaza, recortado durante la dictadura franquista y que fue restituido en 1980.

Así lo ha constatado la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, que ha apoyado la propuesta de ERC, formulada a través de un ruego al gobierno municipal en el pleno de este viernes.

Bonet ha afirmado que realizarán los "pasos necesarios" para que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) valore el cambio de nombre, y también ha anunciado que el consistorio ha iniciado el proceso para recuperar el conjunto escultórico diseñado por Andreu Arriola, retirado durante la reforma de la plaza y que actualmente se encuentra en el almacén municipal de Can Tunis.