Congreso Eurecat, en el CaixaForum de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Empresa e Innovación y consejero delegado de la Agencia para la competitividad de las empresas de la Generalitat (Acció), Jaume Baró, ve con "optimismo" el desarrollo de la industria catalana pese al contexto geopolítico y considera que la prosperidad de las sociedades es directamente proporcional al desarrollo industrial.

Lo ha afirmado este lunes en la clausura de la cuarta edición del congreso Eurecat, organizado por el centro tecnológico en el CaixaForum de Barcelona con la soberanía industrial de Catalunya como temática principal.

Además de la intervención de Baró, la clausura ha contado con un discurso del director general de Eurecat, Xavier López.

TAMAÑO DE LAS PYMES

El secretario ha mencionado las pequeñas dimensiones de muchas empresas industriales catalanas, y ha apuntado que, por su tamaño, les "falta método", hecho que ha asegurado haber comprobado tras hablar con inversores extranjeros con experiencia apostando por compañías de Catalunya.

"Las empresas tienen que saber cómo pueden innovar", ha afirmado en este sentido, destacando el rol de la investigación en el éxito empresarial y el papel de centros tecnológicos como Eurecat.

Además, ha hecho balance de las ayudas impulsadas por el Govern para la innovación, agrupadas en la Estrategia de Innovación Empresarial del Ejecutivo hasta 2030.

Concretamente, Acció otorga ayudas por valor de 78 millones de euros que permiten movilizar cerca de 300 millones de inversión por parte de las compañías, con el objetivo de llegar al 2% respecto al PIB de gasto empresarial en I+D y superar las 12.000 "empresas innovadoras".

INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

El director general de Eurecat ha pedido "una innovación profunda" también en el sector público, y ha lamentado que las empresas industriales catalanas --y europeas en general-- compitan con lo que a su juicio son otras reglas del juego respecto a compañías que operan en otras áreas geográficas.

López ha señalado que el entorno de las empresas industriales catalanas es "extremadamente volátil", a causa del creciente proteccionismo global, aunque ha considerado que la industria de Catalunya es competitiva, está implantada en todo el territorio y continúa creciendo.

También ha afirmado que Catalunya sigue siendo "un país de pymes, pero más pequeñas que en el resto de Europa", hecho que a su criterio condiciona estrategias e inversiones, aunque ha asegurado tener conocimiento de que las administraciones públicas están abordando este hecho para acercar en este sentido el tejido empresarial catalán al del resto del continente.