Bassa reprocha a ERC no "haber consultado" la decisión de integrar a Podemos en sus listas

Archivo - La exconsellera Dolors Bassa interviene durante un acto central de campaña electoral en Girona, Cataluña (España), a 7 de febrero de 2021. El partido ha decidido cambiar la localización del acto, de Barcelona a Gerona para atraer el voto que más - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de ERC Montse Bassa ha reprochado que su partido "podría haber consultado" la decisión de integrar a Podemos en sus listas de las elecciones generales del 29 de noviembre, a cambio de que el cabeza de lista de los republicanos, Gabriel Rufián, pueda participar en actos de campaña en el resto del Estado.

"A mí me cuesta entender que Podemos pueda ir en la lista de ERC y que Rufián haga campaña fuera de Catalunya", ha afirmado en una entrevista en 3Cat este martes recogida por Europa Press.

Bassa ha sostenido que ERC es un partido independentista y que se puede entender con Podemos "en temas sociales", pero ha insistido en que no entiende que concurran conjuntamente en las cuatro provincias catalanas.

También ha criticado que "un líder no esté al servicio de un proyecto, sino que el proyecto esté un poco al servicio del líder", en referencia a las condiciones de Rufián.

"Parece que los cálculos electorales son mejores. Está visto que Podemos gana yendo en la lista de ERC, y Rufián queda tranquilo porque es un poco lo que había ido predicando", ha zanjado.