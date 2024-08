Batet (Junts) evita concretar cuándo debería retomarse el pleno de investidura si se suspende

Pide a las "fuerzas democráticas" ponerse de acuerdo para condenar la actitud del TS con la amnistía



BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha evitado este martes concretar cuándo debería retomarse el pleno de investidura si se suspende ante una posible detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su regreso a Catalunya.

"No queremos anticipar escenarios ni haremos especulaciones, aunque somos conscientes de lo que puede conllevar el regreso de Puigdemont. Apoyaremos a las instituciones de nuestro país y a las decisiones que toman al respecto", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana tras haberse reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de consultas por la investidura.

Todo ello después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya explicado este mismo martes que pedirán a Rull que suspenda el pleno si detienen a Puigdemont y si se hace, los diputados de Junts no irán.

Ante la posibilidad de detención del expresidente catalán, Batet ha apelado "no sólo a las fuerzas independentistas, también al conjunto de fuerzas democráticas a ponerse de acuerdo para condenar esta actitud de rebelión del Tribunal Supremo (TS) contra el poder legislativo" en relación con la Ley de Amnistía.

"No nos queremos resignar a tratar como una cosa normal el hecho de que habiendo una Ley de Amnistía, el TS decida no aplicarla. No hay que ser independentistas para escandalizarse ante este hecho", ha aseverado.

"PRIMERA FUERZA DE LA OPOSICIÓN"

También ha explicado que han trasladado a Rull que Junts ejercerá "el liderazgo como primera fuerza de la oposición y como primera fuerza de estricta obediencia catalana" tras los acuerdos alcanzados por el primer secretario del PSC, Salvador Illa, con ERC y Comuns.

"Catalunya tiene desafíos de enorme trascendencia, que no pueden ser resueltos por un gobierno fruto de un pacto de circunstancias y necesidades partidistas", ha zanjado.