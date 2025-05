Batet (Junts) ve falta de autocrítica en Illa y lamenta su gestión en el apagón: "Falló el Govern"

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de falta de autocrítica en las explicaciones dadas sobre su gestión del apagón eléctrico: "El lunes pasado no fallaron los servicios. Falló su Govern. Falló la comunicación. Falló su liderazgo".

"Hoy hay hecho un discurso conformista y sin autocrítica. ¿Por qué tardaron 4 horas en hacer la primera comparecencia? ¿Por qué usted no apareció hasta 8 horas después?", le ha preguntado en el pleno del Parlament en respuesta a su comparecencia para dar explicaciones al respecto.

Según Batet, Illa no fue capaz de liderar ni de realizar una buena gestión comunicativa de la crisis: "¿O es que supeditó sus comparecencias a la política comunicativa a la política comunicativa del Gobierno español?".

Tras calificar de "nefasta" la gestión comunicativa, ha preguntado al presidente de la Generalitat si asumirán responsabilidades o cesará a algún miembro del Govern, además de reprochar que su papel generó incertidumbre y preocupación.

"Presidente, no va bien. El Govern no va bien, y esto no es bueno para Catalunya", ha añadido Batet, tras criticar que, en sus ocho meses de mandato, tampoco haya sido capaz, a su juicio, de afrontar las incidencias en Rodalies, entre otras cuestiones.