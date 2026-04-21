Bayer factura 787 millones en España en 2025, un 4% menos por la prohibición de un insecticida

El consejero delegado de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez - EUROPA PRESS

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

La farmacéutica Bayer cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 787 millones de euros en España, un 4% menos que en el año anterior, por la prohibición del insecticida Movento en la Unión Europea.

Lo ha explicado este martes en rueda de prensa en la sede de la empresa en Sant Joan Despí (Barcelona) el consejero delegado de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez, junto al director del área de Crop, Pierre Larrieu, y la directora de Consumer Health, Marielle López.

El descenso en la facturación se debe a la reducción del 20% en Crop Science --dedicada a la agricultura--, hasta 227 millones, por esta prohibición, aunque Larrieu ha señalado que, si se elimina el efecto de Movento, hubo un crecimiento del 5%.

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