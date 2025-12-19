BComú aprueba el reglamento de sus primarias para la alcaldía y fijará en enero su calendario

La exlíder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, en su despedida ante el plenario del partido - BCOMÚ

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El plenario de BComú ha aprobado este viernes el reglamento de las primarias que confeccionarán la lista electoral para concurrir a las elecciones municipales de 2027 en Barcelona, cuyo calendario fijará la coordinadora general del partido a partir de enero.

El reglamento ha recibido el apoyo de 146 miembros del plenario, y ha tenido 4 votos en contra y 3 en blanco, y busca garantizar "un sistema democrático y transparente" que movilice tanto al partido como a la ciudadanía, ha informado BComú en un comunicado este viernes.

La confección de las listas tendrá distintas fases: en la primera, se escogerá a los 2 miembros, en tándem, que encabezarán la lista electoral; en la segunda, estos dos miembros propondrán a la coordinadora de BComú los candidatos del 3 al 5 de la lista; y del 6 al 15 se escogerán mediante el sistema desborda (que permite incluir entre las preferencias a miembros de distintas candidaturas).

Se han postulado para la alcaldía de Barcelona por BComú, por el momento, dos candidatos: el portavoz del partido, diputado en el Congreso, y exteniente de alcaldía con Ada Colau, Gerardo Pisarello, que este sábado detallará su propuesta; y el escritor y periodista Roberto Enríquez, Bob Pop.

BComú ha aprobado el reglamento de estas primarias justo el día en que la actual líder de la formación, Janet Sanz, ha dejado su escaño en el Ayuntamiento de Barcelona, y que ante el plenario de la formación ha agradecido el apoyo durante los años que ha estado en el consistorio y ha instado al partido a recuperar la confianza de la gente en la política útil y ser "una herramienta revolucionaria".