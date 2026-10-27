El BEI concede a Impress un préstamo de 'venture debt' por valor de 40 millones de euros

Imagen de la firma del acuerdo - IMPRESS

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de ortodoncia Impress ha firmado un préstamo de 'venture debt' por valor de 40 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el objetivo de "acelerar el plan de expansión de la compañía en Europa".

En el ámbito tecnológico, la inversión permitirá reforzar la plataforma propia de Impress, "un ecosistema integral de salud basado en inteligencia artificial diseñado para unificar el tratamiento del paciente de principio a fin", ha informado este martes la empresa en un comunicado.

El consejero delegado y cofundador de Impress, Vladímir Lupenko, ha considerado que el respaldo del BEI representa "un sello de garantía" en el ecosistema de empresas de tecnología aplicada a la salud de Europa y que sitúa a la compañía en una posición de ventaja en la región.

La jefa de la Oficina del Grupo BEI en España, María Romano, ha apuntado que esta operación "refleja el compromiso del BEI con el apoyo a empresas europeas innovadoras" que usan la IA para desarrollar soluciones que ha considerado de vanguardia.

Impress prepara una nueva fase de expansión internacional centrada en el norte de Europa, en los mercados de Alemania, Países Bajos y Reino Unido, donde la compañía opera desde 2023.