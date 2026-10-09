Belda (Banco de España) asegura que el impacto de la IA en el sector bancario "es brutal"

El director del departamento Delta del Banco de España, Ignasi Belda - CEDE

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del departamento Delta del Banco de España, Ignasi Belda, ha asegurado que el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector bancario "es brutal", en un Desayuno Cede celebrado este viernes en la sede de Foment del Treball en Barcelona.

Belda ha explicado que "todos los bancos" están incorporando la IA en toda su cadena de valor, desde la gestión más básica del personal, hasta los procesos de negocio como crédito, riesgo o política monetaria.

Ha añadido que el principal impacto estará en la eficiencia y en la forma de tomar decisiones en dos grandes ámbitos: la productividad y el análisis.

En este sentido, ha dicho que la IA permite analizar más parámetros: "Ahora podemos ir mucho más allá e incluso ir a la prensa local para saber qué se dice de una empresa".

El director de Delta ha subrayado la necesidad de redistribuir las tareas para adaptarlas al nuevo paradigma científico-tecnológico que representa la IA para que pueda "añadir el máximo valor".

SEGURIDAD

Sobre la seguridad, Belda ha dicho que hay dos puntos de vista, la ciberseguridad, que "para un banco es importantísima", y la seguridad en el uso de la IA.

Ha explicado que cuentan con un sistema que realiza 'checks' "muy estrictos", más que los requeridos por la normativa, a todas las nuevas tecnologías que desarrollan y que validan que estén acorde a la legislación.

Por otro lado, ha dicho que la 'shadow IA' (la tecnología que pueden usar los trabajadores 'motu proprio' sin supervisión de la empresa) es algo que el Banco de España tiene "muy controlado", pero que las empresas tienen que controlarlo.

"Si no empoderas de forma adecuada a los empleados, corres el riesgo de que uno instale una herramienta que tú no controlas y use mal la IA", ha alertado.