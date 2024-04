Belén Rueda encarna a una entrenadora de gimnasia sin empatía en 'Caída libre' de Laura Jou

"A mí de Blancanieves, me interesa la bruja", dice la directora

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Belén Rueda protagoniza el thriller 'Caída libre' de la directora Laura Jou, en el que da vida a una entrenadora de gimnasia de alta competición sin empatía y dura consigo misma: "Las personas nos formamos cuando muestras debilidad no solamente ante los demás, sino ante ti mismo", ha asegurado la actriz.

En una entrevista de Europa Press en el 8 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest), Rueda ha afirmado que el corazón del personaje "está en Siberia, está congelado" por decisión propia, y ha remarcado que no solo ejerce la disciplina, la dureza y esa poca empatía en su trabajo sino que lo lleva a su propia vida de una forma extrema.

En 'Caída libre', que se estrenará en cines el 17 de mayo, Marisol (Belén Rueda) es la entrenadora nacional de gimnasia artística, autoritaria, controladora y exigente, que tiene depositadas sus esperanzas en Angélica (Mariia Netravrovana) para ganar medalla, y que ve como su mundo se desmorona al saber que su marido (Ilay Kurelovic) va a tener un hijo con otra mujer (Manuela Vallés).

"Cuando está sola no se permite mirarse, no se permite llorar. Eso es muy duro", ha subrayado Rueda, y ha señalado que han querido mostrar cómo esa búsqueda perpetua del éxito y ese control de su vida es erróneo.

Rueda ha afirmado que el personaje de Marisol cree que podrá resolver cualquier cosa extraordinaria que se le presente en la vida, pero que su problema es que "no está entrenada para ello" y no sabe cómo reaccionar, lo que la hace llegar a no tener límites en sus actitudes.

Jou, que ya dirigió el largometraje 'La vida sense la Sara Amat', ha afirmado que le interesan los "personajes femeninos complejos", y ha augurado que toda su filmografía estará basada en ellas.

"A mí de Blancanieves, me interesa la bruja, no me interesa Blancanieves. Me interesan las personas con conflictos, con problemas con su ego porque normalmente son personas que esconden mucha vulnerabilidad", ha remarcado Jou respecto al personaje de Rueda.

Jou ha subrayado que las personas duras o malhumoradas o que hacen daño "muchas veces son muy frágiles", y ha remarcado que en la película ha querido desenmascarar a un personaje que necesita colocarse en la dureza para sobrevivir.

VISITA A LOS CAR

La directora ha explicado que han visitado los centros de alto rendimiento (CAR) deportivo de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid y han intentado reflejar los entrenos de la forma más fiel posible: "Hay rigidez, hay disciplina, hay autoridad, pero no es lo que había sido en otras épocas".

Jou ha explicado que eligieron a la gimnasta refugiada Netravrovana para su papel porque le pareció que tenía "una sensibilidad especial" y, pese a que no sabía español, jugaron con ello y lo incorporaron al personaje.

La directora cuenta para la película con la producción de J.A.Bayona, Belén Atienza, Sandra Hermida y Oriol Maymó, que ha afirmado que han sido increíbles y ha recordado una llamada que le hizo el director de 'La sociedad de la nieve' el primer día de rodaje: "Que nadie te diga cómo tienes que hacer tu película".