Ben Leonberg proyecta en Sitges 'Good boy', cinta de terror desde el punto de vista de un perro

La película se proyecta en la sección Oficial Fantàstic del festival

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El director norteamericano Ben Leonberg ha dirigido la película 'Good boy', que protagoniza un perro y que se proyecta este sábado en la sección Oficial Fantàstic del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya: "Pensé que alguien debería explicar una historia desde el punto de vista de un perro sobre cómo sería vivir en una casa encantada y experimentar lo sobrenatural".

En una entrevista con Europa Press, Leonberg ha explicado que todo el mundo que ha tenido un perro "ha pensado o se ha preocupado" por que comience a ladrar sin motivo o mira fijamente a un rincón, y marcado por su pasión por la escena de la película 'Poltergeist' en la que aparece un can, quiso explicar la historia desde el punto de vista del animal con su propio perro.

En la película, el perro protagonista, Indy, se traslada a vivir con su amo al campo a la casa encantada familiar y el animal, atormentado por las visiones de la muerte del anterior propietario, lucha para que su amo no sea arrastrado.

PROCESO LARGO

Leonberg ha explicado que empezó a pensar en el proyecto en 2012 y en 2017 rodó ya algunas pruebas, pero que el rodaje de la película fue entre 2021 y 2024, "un proceso muy largo", ha señalado.

Ha dicho que siempre estuvo convencido de rodar desde el punto de vista del perro como motor y no hubiera otra perspectiva humana con una narrativa más tradicional, lo que fue un reto ya que los tiempos narrativos estuvieran marcados por un personaje que no puede hablar, pero que tiene mejor oído y olfato.

HISTORIA DE AMOR

Ha explicado que quiso que cada toma de la película fuese el perro o desde su punto de vista, ya fuera desde su lomo o desde sus patas, y ha admitido que se puso "la vida más difícil" intentando hacer estas tomas subjetivas.

El director ha dicho que él aparece en muchas de las escenas con el perro, lo que hace que se perciba un "amor genuino" entre ellos, y el animal se pueda sentir tranquilo y cómodo.

Pese al tono sobrenatural de la película, para Leonberg 'Good boy' es una "película de amor" de un perro que quiere cuidar, y que también versa sobre la mortalidad como la mayoría de historias de fantasmas, según el director.

Leonberg ha dicho que en su próximo proyecto dirigirá a actores humanos, pero que no descarta en el futuro volver a las historias con animales, y ha añadido que volverá a usar la perspectiva como manera de potenciar la narrativa.