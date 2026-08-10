Bendodo asegura que el PP asistirá a la sectorial sobre los menores en Ceuta: "Es bueno escuchar"

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en Barcelona junto al líder del PP en la capital catalana, Daniel Sirera - EUROPA PRESS

Acusa a Sánchez de no estar "al frente de la crisis migratoria y de seguridad"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el PP asistirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre los menores migrantes que se encuentran en Ceuta, a la que los vicepresidentes de Vox de los gobiernos con el PP no acudirán: "Es bueno escuchar aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del Gobierno".

"Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable", ha subrayado en una rueda de prensa en Barcelona este lunes junto al presidente del PP en Barcelona ciudad, Daniel Sirera.

Bendodo ha apuntado que lo que tiene que hacer el Gobierno es hablar con Marruecos para que los menores que se encuentran en Ceuta "vuelvan con sus familias".

"Hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del Gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez, que ha habido una avalancha en su frontera", y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mentir al decir que los inmigrantes que cruzaron la frontera habían vuelto ya a Marruecos.

"CONFLICTO DIPLOMÁTICO CON ITALIA"

Asimismo, ha afirmado que Sánchez "no es capaz de solucionar la crisis interna en Ceuta y lo que ha hecho es abrir un conflicto diplomático con Italia".

"Lo he vivido yo en el Aeropuerto de Barcelona esta mañana al ver los controles a los italianos. Eso es un error de libro, un aislamiento cada vez mayor en Europa. España se ha convertido en un problema para Europa", ha añadido.

"Sánchez se pone gallito con los italianos, pero no se pone gallito con los que evidentemente le mantienen al frente de la Moncloa y con Marruecos", ha zanjado.

El dirigente popular también ha reprochado al presidente no estar "al frente de la crisis que sigue activa en Ceuta" y ha ironizado con la posibilidad de que sí suspenda sus vacaciones para ir a ver el eclipse de este miércoles.

PP Y VOX SON "DISTINTOS"

Por otra parte, preguntado por si el PP va a apoyar la petición de Vox en el Congreso para abrir un juicio político a Sánchez por traición, Bendodo ha asegurado que desconoce la propuesta de los de Santiago Abascal y la valorarán "cuando llegue el momento".

Y ha remarcado que "PP y Vox son dos partidos distintos" respecto a su estrategia política.

DANIEL SIRERA

Por su parte, Daniel Sirera ha asegurado que Barcelona "está pagando las consecuencias de una política migratoria sin control mientras Pedro Sánchez permite la entrada irregular de miles de personas en España".

"Ciudades como Barcelona son las que sufren, las que pagan el precio de la inacción del gobierno de España. Los barceloneses soportamos más presión sobre los servicios públicos, más degradación del espacio público y una mayor sensación de inseguridad", ha concluido.

Por ello, ha exigido al Gobierno "que recupere el control de las fronteras y que haga cumplir la Ley de Extranjería", y al Ayuntamiento de Barcelona un plan de choque para acabar con los asentamientos ilegales en la ciudad.