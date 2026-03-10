Benidorm (Alicante) y la costa de Tarragona lideran las reservas para Semana Santa, según Atrápalo

Archivo - Benidorm. - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA, 10 (EUROPA PRESS)

Benidorm (Alicante) y la costa de Tarragona lideran las reservas para las vacaciones de Semana Santa, según los datos del portal de reservas Atrápalo, informa en un comunicado este martes.

En concreto, Benidorm concentra el 4,80% de las reservas, con una estancia media de 3,53 noches y un precio medio por noche 164 euros, mientras que Salou supone un 4,06% del total, con una estancia media de 2,74 noches y un precio por habitación de 115,95 euros; Cambrils, un 3,45%, con 2,65 noches y un precio de 173,85 euros, y La Pineda, con 2,10% y 3,97 noches con un precio de 155,42 euros por noche.

El precio más elevado por noche para las reservas en Semana Santa se registra en el parque temático de PortAventura World, en Salou, con una media de 366 euros por habitación.

"Las cifras demuestran, un año más, el dominio del turismo de costa mediterráneo, que supone casi el 15% de la cuota total de mercado analizada", según explica el director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos.

En cuanto a destinos no costeros, Madrid es la ciudad más solicitada para estas fechas (2,38%), seguida por Sevilla (1,72%); destaca el precio por noche en la capital, que asciende a 233,71 euros, mientras que en Sevilla se sitúa en los 161,74 euros; en estas ciudades, los viajeros optan por escapadas más cortas, con una estancia de 1,63 y 2,75 noches, respectivamente.

Aquellos que busquen ofertas más económicas tienen la opción de desplazarse a la localidad de Caleta de Fuste, en Fuerteventura, donde el precio por noche es de 52,16 euros.

DESTINOS INTERNACIONALES

Londres (1,10%) y París (0,68%) son los destinos internacionales preferidos durante las vacaciones de Semana Santa: en la capital británica, los precios por noche se sitúan en una media de 198,35 euros, con una estancia media de tres días y en París, la habitación asciende a 175,91 euros, con una estancia de 3,62 días de media.

En general, los datos de Atrápalo muestran una antelación de compra de entre 50 y 55 días para las vacaciones de Semana Santa, una tendencia que se consolida también de cara a los meses de verano.