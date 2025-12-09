Berzal (Unauto), sobre el paro de taxis: "Barcelona no puede seguir secuestrada por una minoría"

Lona de Unauto en Barcelona alertando sobre el impacto que tendría la futura ley del taxi en Catalunya - UNAUTO

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha criticado la jornada de paro general y concentración del sector del taxi en Barcelona, convocada por la asociación Élite Taxi: "Barcelona no puede seguir secuestrada por una minoría que presume de dictar leyes".

Lo ha dicho este martes, coincidiendo con la jornada de reivindicaciones del sector del taxi para acelerar la tramitación de la ley del sector y contra plataformas como Uber, Cabify y Bolt, que se desarrollará entre las 10 y las 16 horas e incluye aeropuertos y estaciones de tren y bus, a excepción de los traslados de urgencias.

"Ni el Govern ni el Parlament pueden seguir legislando en estas condiciones. El president Illa tiene la oportunidad y la responsabilidad de terminar con esta situación que ya hace demasiados años que dura", ha alertado Berzal.

CRÍTICAS A LA FUTURA LEY DEL TAXI

Este martes, la patronal del sector de los VTC ha colocado una pancarta de 18 metros de alto por 13,2 metros de ancho en la calle Pelai de Barcelona, que conecta con la céntrica plaza Catalunya, con el mensaje 'Este podría ser tú último viaje (en una VTC). No lo permitas', alertando sobre la futura ley del taxi en Catalunya.

Unauto ha recordado que la nueva normativa "privará a miles de personas de una opción de movilidad, empeorará la escasez de alternativas de transporte en Barcelona y dejará en el paro a más de 6.000 personas".

Asimismo, ha alertado sobre el impacto económico que implicaría la aprobación de la nueva ley: "Con los 72 millones que se van a perder en contribuciones sociales, IVA o impuestos hidrocarburos, se podrían construir 70 centros de atención primaria. O con los 55 millones que pagarán todos los contribuyentes en prestaciones por desempleo, se podría hacer la reforma integral de un intercambiador de Rodalies", ha aputnado Berzal.