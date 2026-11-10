La bilateral Gobierno-Generalitat se reunirá el jueves en Barcelona y tratará el traspaso de la R1

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Gobierno reunirán este jueves en el Palau de la Generalitat la comisión bilateral Estado-Generalitat, y también se reunirá la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF), de forma telemática, para abordar el traspaso de la línea R1 de Rodalies a la empresa mixta Rodalies de Catalunya.

Lo ha explicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Ha evitado decir que se certificará de forma definitiva el traspaso, sino que se "avanzará" en ello, porque hay algunos pasos posteriores que pasan por los consejos de administración tanto de Renfe como de Rodalies de Catalunya, pero que la tarea del Govern y del Gobierno estará finalizada.

"Más allá de pasar por una bilateral, después también hay distintos organismos, como el propio Consejo de Administración de Rodalies o de Renfe Viajeros, que deben ir avanzando. Por eso digo que avanzaremos en el traspaso de la R1, así está previsto, pero eso no obsta para que podamos necesitar pasos posteriores", ha expresado.

En la reunión se abordarán otros temas vinculados a Rodalies como el contrato con Renfe o el plan de inversión en Rodalies, entre otras cuestiones pendientes y en las que ambos ejecutivos trabajan desde "hace muchas semanas", también en otros temas, como lengua catalana o Interior, o sobre el modelo aeroportuario de Catalunya.

Otro de los temas que se tratarán, y que tienen un impacto económico, son las compensaciones por el dispositivo de movilidad alternativa que el Govern puso en marcha tras el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) y la crisis ferroviaria en enero.

29N

Preguntada por si los planes del Govern se alterarían en el ámbito del traspaso con un cambio en el Gobierno a partir de las elecciones del 29 de noviembre, ha respondido que la hoja de ruta que tienen está "muy marcada", y que seguirán trabajando en ello sea cual sea el Gobierno que haya a partir del 29N.

Ha recordado que la mejora de Rodalies, según el Govern, pasa por mejorar la infraestructura, los trenes y también la gobernanza: "No es un capricho. Pensamos que la gestión desde la proximidad mejorará el servicio".

SIN MINISTROS

Es la cuarta ocasión que la bilateral se reúne esta legislatura, y será la quinta que lo hace la CMAEF, y las encabezará, por parte del Govern, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y por parte del Gobierno, participarán secretarios de Estado, y no se prevé, por ahora, la participación de ministros.

"Forma parte de una normalización institucional que desde el principio quisimos marcar", y ha rechazado que órganos como la Junta Electoral Central puedan interpretar la reunión como un acto electoral.