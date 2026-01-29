El BOE publica el traspaso de la titularidad de dos tramos de la B-23 a la Generalitat

Archivo - Vista general de la B-23 en la entrada por la avenida Diagonal de Barcelona. - GOBIERNO - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves ha publicado el traspaso de la titularidad de dos tramos de la B-23 a la Generalitat por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El pasado 16 de enero el Ministerio y la Conselleria de Territorio firmaron un acuerdo sobre el cambio de titularidad en el que se refleja que la Administración de la Generalitat de Catalunya asume el tramo de la B-23 entre sus kilómetros 0+000 - 6+920 (calzada ascendente) y 0+000 - 7+100 (calzada descendente) entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, informa el BOE en un comunicado.

"El cambio de titularidad propuesto no menoscaba la continuidad de la Red de Carreteras del Estado, dado que se mantiene a través de las carreteras AP-7, A-2 y B-20 como alternativa viaria que permite la continuidad de la red viaria estatal y el acceso al puerto y al Aeropuerto de Barcelona", apuntan.