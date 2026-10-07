Bolaños defiende que Catalunya tenga una financiación "más óptima" acorde a sus servicios públicos

Archivo - El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños - Marta Fernández - Europa Press

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles que Catalunya tenga una nueva financiación autonómica "más óptima" acorde a los servicios públicos que presta.

Ha afirmado que el Gobierno "ha puesto de su parte todo lo que tenía que hacer" para que la financiación saliera adelante, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha expresado que en la financiación ha habido muchas dificultades: "Incluso partidos políticos catalanes estaban en contra porque consideraban que era insuficiente", ha dicho.

CATALÁN EN EUROPA

Preguntado en qué punto está la oficialidad del catalán en la Unión Europea, ha explicado que se ha llevado la carpeta a la última reunión del Consejo de Asuntos Generales con los 27 países de la Unión y ha recordado que se necesita "consenso".

Ha insistido en que el PP ha trabajado para boicotearlo: "El PP ha hecho 'lobby' con los gobiernos del Partido Popular Europeo para evitar, para boicotear que hoy el catalán sea una lengua oficial en Europa. Por tanto, el gobierno ha hecho lo que está en su mano, pero no jugamos solos".