Los bomberos catalanes en venezuela realizan tareas de evaluación estructural de edificios

Efectivos de Bombers de la Generalitat en Venezuela - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas del Grupo de Estructuras Colapsadas (Grec) de los Bombers de la Generalitat desplazados a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate tras el doble terremoto que ha afectado al país han trabajado este lunes en la evaluación estructural de edificios en el municipio de Caraballeda, en la costa central venezolana.

Durante la mañana han realizado el triaje y clasificación de las edificaciones de una zona de la parte superior de este municipio y, posteriormente, han sido asignados para realizar una nueva misión operativa en un edificio residencial de 6 plantas, donde han hecho las tareas de inspección estructural correspondientes, informan en un comunicado.

El equipo desplegado está formado por 3 mandos, 7 miembros del Grec, dos especialistas en logística, un sanitario y un piloto de la Unidad de Drones de la Unidad de Medios Aéreos.