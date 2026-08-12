Bombers de Barcelona presenta un salvavidas teledirigido para reforzar su capacidad de salvamento

Los Bombers de Barcelona presentan un salvavidas teledirigido en la playa de la Barceloneta, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de Barcelona han reforzado el dispositivo de salvamento acuático con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y especializada ante cualquier emergencia en el mar y han presentado los salvavidas teledirigidos que les permiten reducir el tiempo de respuesta y que han utilizado por primera vez en época estival.

Desde otoño del año pasado los Bombers de Barcelona disponen de dos salvavidas telecomandados, un equipamiento que les permite reforzar las tareas de rescate acuático y que contribuye a mejorar la seguridad y la eficacia de las intervenciones en el medio marino.

Este dispositivo permite llegar rápidamente hasta una persona en situación de riesgo dentro del agua sin necesidad de que los rescatadores tengan que acceder inmediatamente a la zona de peligro, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando la seguridad del operativo.

Los salvavidas, de los que han hecho una demostración en la playa de la Barceloneta este miércoles, pueden ser dirigidos remotamente desde tierra o desde una embarcación hasta la víctima para remolcarla hasta un lugar seguro.

El responsable de salvamento acuático y submarinista de los Bombers de Barcelona, Sergi Souto, ha afirmado que esta incorporación ha permitido resolver las carencias que el cuerpo tenía hasta ahora en algunas situaciones, como rescates en "días de mala mar" o en zonas a las que las embarcaciones no podían acceder.

Estas boyas propulsadas, que tienen una fuerza de arrastre de 240 kilos, ya se han utilizado en 8 ocasiones desde octubre, en situaciones como el rescate de personas que hacían paddle surf en días de viento y que no pudieron regresar a la costa.

"Damos un paso adelante, pero no hemos de olvidar que al final el tema que más estamos trabajando es el de la prevención" ha subrayado Souto, que ha pedido a la ciudadanía que revise el estado del mar antes de bañarse y evite acceder a zonas de riesgo como espigones.

5 KM DE COSTA

El tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, ha puesto en valor el esfuerzo que se está haciendo desde Bombers de Barcelona para dotarse "de los mejores mecanismos para hacer frente al conjunto de contingencias que tiene que atender el cuerpo".

Batlle ha recordado que Barcelona tiene 5 kilómetros de costa, que requiere de una atención continuada por parte de los bomberos para afrontar cualquier incidente, y ha aprovechado para pedir "prudencia" a los bañistas en un verano en el que se ha registrado un ahogamiento en el litoral de la ciudad.

271 ACTUACIONES EN 2026

La actividad de los Bombers de Barcelona en el ámbito acuático ha crecido de manera significativa durante los últimos años: en 2025 se realizaron un total de 628 servicios, la cifra más alta de los últimos 8 años, mientras que hasta el 31 de julio de 2026 ya se han efectuado 271 actuaciones.

La mayor parte de las intervenciones corresponden a tareas de prevención y prácticas operativas, que el año pasado representaron un total de 547 actuaciones, además de 52 servicios de salvamento y rescate de personas en el medio acuático y 18 asistencias técnicas.

Hasta el 31 de julio de este año, los Bombers de Barcelona han efectuado 223 actuaciones de prevención y prácticas, 17 servicios de salvamento, 19 asistencias técnicas y 3 intervenciones por incendios en el ámbito acuático, con un total de 211 servicios en 6 meses.

Los objetivos principales de la campaña litoral de los bomberos son el salvamento y rescate de personas, la prestación de asistencia urgente cerca de la costa, la prevención de conductas de riesgo en el entorno marítimo y portuario, así como la mejora constante del conocimiento del territorio y de las técnicas de salvamento acuático.