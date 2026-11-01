Los Bombers controlan un incendio en el vertedero de Pedret i Marzà (Girona)

Imagen del incendio en el vertedero de Pedret i Marzà - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers han controlado este domingo por la mañana un incendio que se había originado en el vertedero de Pedret i Marzà (Girona), donde han desplazado 10 dotaciones.

Según han informado en un apunte en 'X' recpgido por Europa Press, han recibido el aviso a las 6.01 horas y han centrado los esfuerzos en controlar que el incendio no creciera.

Una vez detenido han trabajado con mangueras de gran caudal mientras los operarios del recinto abocaban tierra sobre la superficie afectada.