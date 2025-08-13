Los Bombers dan por controlado el incendio entre Amer y Susqueda (Girona)

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este miércoles sobre las 20 horas el incendio que se originó la tarde del martes en 3 focos entre las localidades de Amer y Susqueda (Girona), han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las llamas han afectado a una extensión superior a media hectárea de terreno forestal: el primer foco ha calcinado unos 4.500 metros cuadrados de vegetación, el segundo unos 600 metros cuadrados y el último alrededor de los 560, según las mismas fuentes.

La alcaldesa de Amer, María Rosa Vila, ha asegurado que hay "indicios" de que el incendio ha sido provocado.