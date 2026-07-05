Los Bombers descartan dar por controlado este domingo el incendio de la Bisbal (Girona)

Vista del incendio de La Bisbal d'Empordà, a 4 de julio de 2026, en Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de operación de Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha afirmado que descartan dar por controlado este domingo el incendio de la Bisbal d'Empordà activo desde este viernes porque queda "mucho por trabajar" en el perímetro, que es de unos 40 kilómetros.

En declaraciones a los medios este domingo ha recordado que el incendio afecta a más de 2.000 hectáreas con un potencial de unas 10.000, por lo que ha explicado que se debe asegurar que no se reactive a lo largo del perímetro.

Para ello ha informado que trabajan con un centener de medios y unos 400 efectivos para garantizar que no se produzca un episodio de simultaneidad de incendios en Catalunya: "Estamos en un episodio extraordinario de riesgo, estamos en la segunda ola de calor del verano y, por tanto, apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía".

Según Martínez hasta el momento se ha trabajado aproximadamente un 70% del perímetro y ha alertado que la previsión es que el viento de marinada refuerce de forma inmediata el tercer sector del flanco derecho, que propagaría el incendio hacia el espacio natural de las Gavarres, un escenario que quieren evitar.

Además, también el tercer sector del flanco izquierdo podría propagarse por el efecto del viento, por lo que trabajan en ambos.

"De momento los trabajos están siendo bastante efectivos, pero nos quedan muchas horas de trabajo también. De momento el nivel de reanudaciones no han tenido la intensidad que tuvieron en el día de ayer. De momento han sido reanudaciones de poca importancia", ha explicado.