Bombers logra estabilizar el incendio forestal de Òrrius (Barcelona), que todavía quema combustible

Vista del incendio en el patio de una nave industrial en Òrrius (Barcelona) - Alberto Paredes - Europa Press

ÒRRIUS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio de vegetación declarado este jueves sobre las 14 horas en una nave industrial de Òrrius (Barcelona), si bien todavía hay activa una columna "importante" por el material combustible restante en la nave, por lo que se mantiene activo el confinamiento de la urbanización cercana.

Así lo ha explicado en declaraciones a '3Cat' recogidas por Europa Press el jefe de intervención del cuerpo, el subinspector Josep Manel Escudero, que ha reconocido desconocer por ahora si el fuego se ha originado en la nave industrial, o ha sido primero de vegetación y posteriormente ha saltado a esta.

Escudero ha dicho que no se ha producido ningún daño personal ni en ninguna edificación, y que los 16 trabajadores de la industria han podido salir por su propio pie en estado leve antes de la propagación del fuego.

Ha explicado que el incendio ha obligado a activar hasta 31 dotaciones, 27 terrestres y 4 aéreas, y ha indicado que por ahora descartan lanzar agua sobre el foco activo en la industria para evitar la contaminación de una riera cercana de la zona.

Finalmente, Escudero ha afirmado que la estrategia será monitorizar la columna ante la previsión de que se vaya reduciendo a medida que el combustible vaya ardiendo.