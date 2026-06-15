Bombers mantiene dotaciones en los incendios de Cervià de les Garrigues, Sanaüja y Ponts (Lleida)

Archivo - El fuego en Ponts (Lleida) - @BOMBERSCAT

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat mantienen este lunes dotaciones en los incendios que este domingo han afectado Cervià de les Garrigues, Sanaüja y Ponts (Lleida).

En concreto, en el incendio en Cervià de les Garrigues (ya estabilizado), el dispositivo de extinción contará con 16 vehículos terrestres, 2 unidades de mando y medios aéreos de apoyo, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En los incendios de Sanaüja (dado por controlado) y de Ponts (también estabilizado), los Bombers estarán en el lugar con 3 unidades respectivamente "para remojar la zona".