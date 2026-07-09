Los Bombers no tienen ningún foco de fuego activo pero siguen trabajando ante altas temperaturas

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El inspector de los Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha explicado este jueves que a las 12 horas no hay ningún incendio activo en Catalunya, pero ha recordado que las altas temperaturas y la baja humedad relativa obliga a los efectivos a seguir trabajando con medios aéreos y terrestres para evitar posibles reavivadas y complicaciones.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Bellaterra (Barcelona), donde ha subrayado que el hecho de que no haya ninguno que esté creciendo no quiere decir que no pueda reiniciarse.

Ha puesto como ejemplo el incendio de Pla de Manlleu (Tarragona), estabilizado este miércoles por la noche, y que durante la mañana de este jueves ha tenido una pequeña reavivada que ha provocado mucho humo y ha obligado a confinar a vecinos durante media hora.

EPISODIO SIMULTÁNEO

Corbella ha indicado que la simultaneidad de incendios de este miércoles complicó las tareas de extinción de los bomberos, una jornada que provocó golpes de calor en muchos de los efectivos, debido a las altas temperaturas y la complicación de las tareas en algunos de los incendios.

Ha puesto en valor el "gran trabajo" que han llevado a cabo durante la noche para poder estabilizar todos los focos y ha indicado que la estrategia del cuerpo es la de no acumular en un mismo incendio muchos de los recursos, para que así estén libres ante los nuevos fuegos que puedan surgir de forma simultánea.

Ha añadido que actualmente los bomberos tienen activo un nivel de 5 sobre 6, por lo que todavía no están "al máximo" de los recursos de los que pueden tener.

Este jueves desde primera hora los Bombers mantienen 19 dotaciones en el fuego de Navarcles (Barcelona) y 13 en el de Guimerà (Lleida), además de 37 en Sentmenat (Barcelona), 25 en Pla de Manlleu (Tarragona), 8 en Carme (estabilizado la mañana del martes) y 6 en Gavà (Barcelona).