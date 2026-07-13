Los Bombers reducen la intensidad del incendio de Lladurs (Lleida) y retiran algunos recursos

Imagen del incendio en Lladur - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han informado este lunes sobre las 17 horas que han logrado reducir la intensidad del incendio originado en Lladurs (Lleida), por lo que han empezado a retirar algunos de los recursos destinados a este fuego.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press explican que el fuego está rodeado y que su capacidad de propagación se ha visto disminuida.

Los bomberos trabajan en este incendio desde las 12.45 horas y han desplazado 26 dotaciones.