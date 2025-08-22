Los Bombers rescatan a 3 operarios tras incendiarse un andamio en Santa Coloma (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han rescatado a 3 operarios de un andamio después de que se incendiara el revestimiento del mismo y material de obra mientras trabajaban en la fachada de un bloque de cuatro alturas este viernes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El número de Emergencias 112 ha recibido el primer aviso a las 18.23 horas --en total se han registrado un centenar de llamadas-- y hasta el lugar de los hechos se han desplazado 8 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

El incendio, que ya está controlado, ha afectado a los dos áticos del bloque y los bomberos trabajan en la detección de puntos calientes y revisando todos los pisos del edificio.