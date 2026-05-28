Bombers sigue trabajando con 30 dotaciones en el incendio de industria en Òrrius (Barcelona)

Incendio en Òrrius (Barcelona) - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 30 dotaciones, de las cuales 4 son unidades aéreas, en el incendio de industria que afecta vegetación forestal en Òrrius (Barcelona) y que "no propaga" aunque sigue activo, informan en un apunte en 'X'.

"Trabajamos para asegurar la cola, que es donde se ha producido el derrame de parafina", explican los Bombers, que siguen con la contención del incendio de una nave industrial de Proquinat que quema desde este jueves a las 12.40 horas.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, el inspector de Bombers Miquel López ha explicado que hacia las 16.15 horas el incendio que "afecta la parte forestal está estabilizado", mientras siguen trabajando en el de la parte industrial, donde sigue quemando la parafina.

Sobre las posibles causas del incendio, López ha afirmado que faltará una "investigación posterior" para determinar qué ha pasado.

Protecció Civil ha confinado a la población de Òrrius vía un ES-Alert por el incendio, lo que afecta a unas 600 personas, y recomienda cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro unidades y el equipo conjunto con Bombers y ha asistido a 5 personas por el incendio, si bien todas de ellas han sido dadas de alta 'in situ', y el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 14.15 un total de 350 llamadas relacionadas con el incendio.