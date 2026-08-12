Bombers trabaja con 14 dotaciones en un incendio de una nave industrial de Banyoles (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 14 dotaciones en la extinción de un incendio en una nave industrial de Banyoles (Girona), ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Según han informado los bomberos, que han recibido el aviso a las 16.16 horas, se trata de una nave industrial en la que se aparcan autobuses.

Los bomberos han informado de que está ardiendo al menos un vehículo y que están defendiendo las naves adyacentes de las llamas, si bien no consta que haya personas afectadas.