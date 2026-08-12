Bombers trabaja con 32 dotaciones en un incendio forestal en Castellví de la Marca (Barcelona)

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 32 dotaciones en la extinción de un incendio de vegetación forestal en la zona del Castellot, en Castellví de la Marca (Barcelona), ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los bomberos han recibido el aviso a las 16.26 horas de este miércoles y trabajan en la zona con 25 dotaciones terrestres y 7 medios aéreos con el objetivo de cerrar la cola del incendio para evitar que las llamas se propaguen.

Por este incendio el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 432 llamadas, según ha informado el 112 en un apunte en la misma red social.