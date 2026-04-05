Los Bombers trabajan en la extinción de un incendio forestal en Capafonts (Tarragona)

Imagen del incendio forestal en Capafonts (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio forestal originado en Capafonts (Tarragona), cerca del Pont de Goi, con 9 dotaciones, dos de ellas aviones de vigilancia y ataque.

Los bomberos han recibido el aviso a las 11.53 horas de este domingo, según han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Además, trabajan en otro incendio en Montargull (Lleida) con 7 dotaciones, una de ellas aéreas, tras recibir el aviso a las 10.24 horas, aunque explican que la intensidad del incendio es baja y en la zona no hace viento.