Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación agrícola en Santa Coloma de Queralt (Girona)

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en un campo de rastrojos en Santa Coloma de Queralt (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat de Catalunya trabajan este miércoles en la extinción de un incendio de vegetación agrícola en Santa Coloma de Queralt (Girona) con 11 dotaciones terrestres y 2 helicópteros, según han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio, que se ha originado sobre las 12.16 horas, ha quemado maquinaria agrícola y un campo de rastrojos.

"Hemos atacado el incendio con contundencia dado que sopla viento en la zona", han indicado los Bombers, que han añadido que el fuego ya ha sido perimetrado.