Archivo - Un temporal de viento en Barcelona en febrero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado que el servicio de Parcs i Jardins había revisado el árbol caído el 12 de noviembre en la confluencia de la avenida Meridiana y la calle Garcilaso que ha provocado la muerte de una mujer de 90 años, durante las inspecciones periódicas de todo el arbolado de la ciudad.

En declaraciones este lunes junto a la gerente de Parcs i Jardins, Sònia Frias, Bonet ha explicado que la segunda persona que resultó herida ha recibido el alta y que Parcs i Jardins ha encargado un estudio para aclarar los motivos de la caída del álamo.

Ya se han puesto en contacto con la familia de la víctima, le han dado sus condolencias y se han puesto a disposición para "todo lo que puedan requerir".

Ha subrayado que el servicio municipal tiene como método de trabajo permanente la inspección de los 240.000 árboles de la ciudad cada 2 años y que a partir de esta inspección toman las medidas correctivas que haga falta, como una poda adicional o incluso la tala.

UN ÁRBOL DE 20-30 AÑOS

Sònia Frias ha incidido en que a día de hoy ya han pasado todas las actuaciones del plan de riesgo de este año, por lo que la inspección se había llevado a cabo, y ha añadido que el día del accidente hubo un "pequeño golpe de viento" que provocó la caída.

Ha dicho que el árbol tenía entre 20 y 30 años, según la anchura del tronco, así que se trataba de un ejemplar "consolidado y antiguo", y que hubieran actuado si hubieran detectado alguna anomalía.

Con el análisis están estudiando si se trata de una malura concreta de ese árbol o si afecta a los álamos de la ciudad: "Si se determina que no era una cosa concreta y se encuentran casuísticas idénticas a la que ha provocado la caída, tomaríamos las medidas necesarias".

Ha recalcado que esta caída no ha tenido nada que ver con la de este domingo durante la Cursa de la Dona, que también fue en la Meridiana, pero en este caso el árbol que cayó fue un plátano.