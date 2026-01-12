Bonet ve el nombramiento de Playà como director de la nueva Rodalies como un "éxito" de TMB

Archivo - La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de TMB, Laia Bonet. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha afirmado que el nombramiento del director general de Metro de Barcelona, Òscar Playà, como consejero delegado de la nueva empresa Rodalies de Catalunya, reafirma el servicio de Metro de TMB como un modelo de "éxito".

"El Metro de Barcelona es uno de los servicios más bien valorados por la ciudadanía en general y sobretodo por las personas usuarias, según encuestas de valoración de TMB. En el último año, el servicio ha tenido un récord de validaciones sin precedentes, con 480 millones de pasajeros", ha expresado en declaraciones a los medios.

La Generalitat y Renfe han constituido este lunes la nueva empresa, que en un primer momento debe gestionar la R1 de Rodalies --que será traspasada a la Generalitat-- y que estará liderada por Playà, mientras que el consejo de administración estará presidido por la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque..