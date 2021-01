Borràs y Aragonès recriminan a Illa la gestión de la pandemia y él, los "10 años perdidos" del Govern

El resto de formaciones critican al Govern y reclaman un cambio en Catalunya

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, y la candidata de JxCat, Laura Borràs, han recriminado al candidato del PSC, Salvador Illa, la gestión de la pandemia al frente del Ministerio de Sanidad, mientras que el socialista ha criticado los "10 años perdidos" del Govern independentista.

En el debate organizado por La Vanguardia --el primero de la campaña de las elecciones del 14 de febrero--, Borràs ha acusado a Illa de haber "liderado la peor gestión del Covid en Europa", ha reprochado la centralización de la gestión en la primera ola y ha afirmado que, a su juicio, el Gobierno no ha puesto todos los recursos necesarios para afrontar la crisis.

En la misma línea, Aragonès ha sostenido que "el Gobierno del Estado tiene que poner recursos", ya que considera que no está dando ayudas a los sectores afectados por las restricciones, y ha reivindicado la gestión que ha hecho la Generalitat, aunque cree que para la reconstrucción es necesario que la Presidencia la tenga un partido de izquierdas e independentista.

Illa ha vindicado la gestión de España de la crisis que ha asegurado que es similar al del resto de países de la UE, y ha replicado a los dos que alguna responsabilidad tienen JxCat y ERC en la crisis ya que gobiernan en Catalunya: "Me gustaría que hiciéramos un esfuerzo para no buscar excusas de mal pagador. Han gobernado 10 años, no todo es culpa de los otros", y ha sostenido que, si hay vacunas, es gracias a la gestión del Gobierno.

Por su parte, la candidata de los comuns, Jéssica Albiach, ha cargado contra la política del Govern y ha planteado la necesidad de un gobierno de izquierdas que apueste por una "sanidad pública 100%" y un nuevo modelo económico.

Desde Cs, Carlos Carrizosa ha insistido en que la recuperación tras la pandemia no puede venir de la mano de los que gobiernan actualmente, por lo que ha defendido un cambio en Catalunya que aparte al independentismo del Govern, y ha afeado a Aragonès y Borràs que, según él, justifiquen su gestión por la falta de recursos por parte del Gobierno.

La 'cupaire' Dolors Sabater ha lamentado la gestión de la pandemia y de la economía tanto del Gobierno como de la Generalitat, y ha planteado la necesidad de un cambio para que la reactivación "no pase por las fórmulas que ya se han demostrado que no sirven".

El candidato del PP, Alejandro Fernández, también ha sido crítico con ambos gobiernos, ya que tacha de populista al Govern y lo responsabiliza de haber perdido una década, y ha criticado a Illa: "Illa acaba de decir que viene a Catalunya a proteger la salud de los catalanes. Que Dios nos coja confesados", y ha abogado por un cambio con políticas y actores diferentes.

Por parte del PDeCAT, Àngels Chacón se ha centrado en acusar al Govern de haber dejado "Catalunya noqueada" porque cree la segunda ola de la pandemia ha evidenciado que el Ejecutivo de JxCat y ERC está desbordado y dividido, por lo que cree que las propuestas de Aragonès y Borràs son poco creíbles.

Además, Ignacio Garriga (Vox) ha argumentado que el resto de partidos están alejados de la realidad de la ciudadanía y ha afirmado que Illa, "de la mano de los separatistas, son los responsables de la muerte y la ruina de muchísimos compatriotas".