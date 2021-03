El Brain Film Fest de Barcelona tendrá un formato híbrido

Programa nueve películas relacionadas con la mente y el cerebro

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Brain Film Fest de Barcelona, que se celebrará del 18 al 20 de marzo, tendrá un formato híbrido debido a la situación de la pandemia del coronavirus, en una cuarta edición que, bajo el lema 'Brain Crash', propone una "mirada multidimensional" al cerebro y el impacto psicológico de la coyuntura actual.

El festival se celebrará presencialmente en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y por primera vez estrenará una versión online en una colaboración con la plataforma Filmin, en la que se podrá ver una selección de películas sobre el cerebro.

La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha recordado en la rueda de prensa de presentación que "es el único festival del mundo dedicado al cerebro, desde sus enfermedades hastas sus grandes capacidades", y quiere ser un punto de encuentro y maximizar la divulgación del conocimiento del cerebro.

El festival tratará de dar respuesta a cómo los últimos meses han afectado la salud mental de la población de manera individual y colectiva, ya que una vez superada la pandemia, será necesario enfrentarse a las "secuelas psíquicas de las experiencias vividas", ha dicho Maragall.

A través de películas, post-screenings, mesas redondas y talleres, la cuarta edición del festival de cine internacional dedicado al cerebro abrirá una reflexión sobre la importancia y los retos de la salud mental.

El director artístico del festival, Albert Solé, ha explicado que el festival se abrirá con 'The Reason I jump', la adaptación del libro de Naoki Higashida dirigida por Jerry Rothwell, que fue galardonada por el público en el Festival de Cine de Sundance y que se proyecta por primera vez en España.

Durante los tres días del certamen se proyectarán nueve filmes relacionados con la mente y el cerebro, entre los que figuran 'System Crasher', de Nora Fingscheidt, que será la clausura del Brain Film Fest; 'Renaceres', de Lucas Figueroa; 'The father', de Florian Zeller; 'Femmefille', de Kili Allgeier, y el documental 'Oliver Sacks: His own Life', de Ric Burns.