La británica Punto Health abre una filial en Barcelona

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa británica Punto Health, especializada en soluciones tecnológicas para la atención del Alzheimer y otras enfermedades mentales, ha abierto una filial en Barcelona.

Para establecerse en Barcelona Punto Health ha contado con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa del Departament de Empresa y Trabajo, Acció, a través de la Oficina Exterior de Comercio e Inversiones en Londres, explica el Departament en un comunicado este domingo.

La empresa ha creado una plataforma digital basada en inteligencia artificial que ofrece apoyo personalizado a pacientes, cuidadores y profesionales de la salud.

La plataforma integra dos herramientas principales: un test digital que permite la detección precoz y seguimiento del riesgo de deterioro cognitivo y una aplicación de atención diaria con planes de estimulación cognitiva, ejercicio físico, un diario de síntomas y un asistente virtual

La CEO y fundadora de Punto Health, Anna Muñoz-Farré, ha explicado que "el diagnóstico de demencia es a menudo lento y difícil de gestionar en casa", por lo que ofrecen una tecnología que da apoyo continuo y personalizado a cada paciente y familia.

La empresa ha colaborado con el Ace Alzheimer Center Barcelona para llevar a cabo el proyecto y la aplicación de atención diaria se encuentra en fase piloto en centros de Catalunya, como el Hospital del Mar y el de Granollers (Barcelona).